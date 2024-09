Zaradi kadrovske stiske začasno zaprta pediatrični in porodni oddelek

V Trbovljah so za pet dni zaprli pediatrični in porodni oddelek in to zato, ker ni kadra. Zasavski župani so ogorčeni, prvič, ker so za to izvedeli iz medijev, in drugič, da se je to sploh zgodilo. A težave še zdaleč niso nove, govorimo o letih pomanjkanja kadrov in dnevu, ko čudežne paličice za sestavljanje urnikov ni bilo več. In tako bodo Zasavke vsaj začasno rojevale v Celju, Ljubljani ali v Novem mestu.