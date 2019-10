Trčenje preprečilo tragedijo: voznik skoraj zadel pešca z otroškim vozičkom

Moškega iz Phoenixa so aretirali, ker je prevozil rdečo luč in povzročil trčenje z drugimi vozili. Velika sreča je bila, da je trk z avtomobilom preprečil tragedijo – odbil je namreč obe vozili stran od moškega in ženske, ki sta pred seboj potiskala voziček z otrokom. V kolikor ne bi prišlo do trka, bi voznik najverjetneje zadel njih.

Phoeniška policija je objavila posnetek, na katerem je trk preprečil večjo tragedijo. Mlajši par je z otrokom v vozičku pravilno prečkal cesto, ko je skozi rdečo luč zapeljal 28-letnik. V križišče je pravilno zapeljala voznica in trčila z 28-letnikom, oba pa je nato odbilo stran od para z vozičkom. Video prikazuje, kako bežijo, očitno nepoškodovani. Policija je prav tako sporočila, da je 28-letnik z nožem grozil morebitnim pričam, nato pa pobegnil z mesta nesreče. Povzročitelja nesreče so policisti aretirali kmalu zatem. Policija je v vozilu odkrila pištolo, kasneje pa potrdila, da 28-letnik za orožje ni imel dovoljenja. Prav tako v sodnih evidencah piše, da je imel tri neporavnane prekrške in odprto tiralico.