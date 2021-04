Tako Miami Gorana Dragića kot Dallas Luke Dončića sta se prek luže veselila pomembnih zmag. Dragić je ob zmagi nad Indiano v 24 minutah prispeval 12 točk tri skoke in dve podaji, Luka pa ob Dallasov zmagi nad Bostonom kar 36 točk, osem skokov in pet asistenc. Blestel je v metu z razdalje, že v prvem polčasu je zadel pet trojk, do konca tekme pa sedem.

