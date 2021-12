Trener, ki je prerodil Muro

Trener Mure Ante Šimundža stavi na kolektivno igro svoje ekipe, to je tisto, kar jo tudi najbolj odlikuje, pravi. In tako, kot je pisal zgodovino slovenskega nogometa že kot igralec, leta 1999 je postal prvi strelec slovenskega kluba v elitnem skupinskem delu Lige prvakov, zdaj postavlja mejnike kot trener. Deluje nedostopen, o svojem zasebnem življenju redko govori. Naši novinarki Mileni Novak je zaupal, kje in s čim odklopi misli od nogometa ter kakšen je oče dveh sinov, ko prestopi prag svojega doma.