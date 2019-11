Že 23 let obžaluje, da je vinjen sedel za volan

Zavod Varna pot bo v okviru nacionalne akcije Slovenija piha 0.0 voznike na različnih martinovanjih spodbujal, da z alkotestom preverijo, ali je primerno, da se domov odpeljejo sami. Vsaka pot pod vplivom alkohola je namreč visoko tvegana. Za našo kamero je spregovorilo dekle, ki jo je pri 12 letih zbil pijani voznik in moški, ki je pred 23 leti vozil pijan in prav toliko let to obžaluje.