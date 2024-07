Trenutna škoda letošnjih poplav ocenjena na dva milijona evrov

Gradbeni stroji še vedno brnijo pod slapom Rinka, kjer sanirajo med petkovim neurjem poškodovano cesto. Obiskovalci lahko do slapu že pridejo po desni strani, do konca tedna pa načrtujejo, da bo dokončno sanirana tudi leva. Medtem pa je pot do Frischaufovega doma na Okrešlju trenutno le zasilno urejena, koča pa do nadaljnjega ostaja zaprta. Celotna škoda je trenutno ocenjena na dva milijona evrov. Upad od lanskih poplav opažajo tudi v turizmu.