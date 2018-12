Trenutni vsakdan Francije: v sosednje mesto po gorivo

Tudi za ta konec tedna so napovedani protesti, v prestolnici bo za varnost skrbelo 8000 policistov, nogometne tekme so odpovedane, Eifflov stopl in Louvre bodo zaprti, pripravljajo se na izredne razmere.

V Franciji, natančneje v Provansi, že 11 let živi tudi Biljana Arivukovič, ki je za 24ur.com povedala, da imajo v Franciji trenutno težave predvsem z gorivom: "Pretekli teden so bile v mestu zaprte tri bencinske postaje od petih. Tako da je zelo težko priti do goriva. Morala sem iti v sosednje mesto." Dodaja, da je stanje isto po vseh Franciji: "Morda je še malo huje na severu države, ker vse prihaja od spodaj."