Tretja razvojna os: hitre ceste do leta 2027, kot je bilo načrtovano, ne bo

Vse se je začelo že leta 2004 z nacionalnim programom izgradnje avtocest, v katerem je bilo zapisano, da mora biti prostorski načrt za odsek hitre ceste, takrat še med Dravogradom in Arjo vasjo, sprejet do decembra 2010. Zgodilo se ni nič. Korošci so se takrat dvignili prvič:"Premalo gledajo na Koroško, to je čisto tako, ko sploh ne vejo, ali smo mi še v Sloveniji ali kje drugje," danes pripoveduje razburjen Korošec.

Oblikovati so se začele civilne iniciative, priča smo bili tudi kmečkim uporom. Obiskovale so jih vlade, leve in desne, leta pa so še naprej minevala. Kje smo pa danes?

Andrej Grobelnik iz Iniciative Hoč'mo cesto pravi: "Glede na zapisnik ministrstva iz leta 2021 bi zdaj morali biti vsi sklopi med Velenjem in Slovenj Gradcem že v gradnji. Ta trenutek pa imamo končan sklop Gaberke, torej to je nadvoz nad bodočo hitro cesto."

Od hitre ceste pa zaenkrat še prav ničesar. Zgolj prometna signalizacija, ki nakazuje, da bo. Enkrat. Očitno do 2027, kot je bilo načrtovano, ko sta nekdanji infrastrukturni minister in predsednik uprave Darsa zasadila prvi lopati, ne. Prvi mož Darsa krivdo vidi drugje, s prstom pokaže namreč na druge državne institucije.

Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa, razlaga: "Mi smo vseskozi opozarjali na dolgotrajne postopke pri umeščanju v prostor, pri pridobivanju različnih okoljevarstvenih soglasij, pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, kar izvajajo druge državne institucije. In ti roki so pogosto tudi onkraj razumnih rokov, to pa so okoliščine, na katere Dars nima vpliva." Posledice, doda, pa da se lahko merijo ne le v mesecih, ampak tudi letih.

Nesprejemljivo in nedopustno, odgovarja predstavnica koroških gospodarstvenikov Katja Pokeržnik iz Koroške gospodarske zbornice: "Vsekakor je nedopustno, mi moramo pokazati državi, mi moramo biti vključeni v ta dialog, da res vidijo, da ni to nekaj, kar bi mi imeli željo, ampak da je to ena osnova, ki jo ne le gospodarstvo, ampak celotna naša družba tukaj potrebuje."

Nenazadnje, opozarjajo, gre za zgolj 30 kilometrov hitre ceste, ki pa jo naša država gradi že skoraj 20 let.