Tretja zahteva kmetov: 'Stop novim davkom'

Kmetje se bojijo, da bi novi davek na nepremičnine obdavčil garaže, hleve, skednje in zahtevajo, da se to izvzame iz davčne reforme. Zahtevajo torej, da se zemljišča v hribovitih območjih, ki so zdaj obdavčena in težja za obdelovanje, izključijo iz trenutne obdavčitve in da se katastrski dohodek, za katerega pravijo, da se je v zadnjih dveh letih dvignil za trikrat, zniža na prvotno stanje. Ministrstvo za finance pa odgovarja, da so za zdaj predstavili le analizo stanja, časovnico in izhodišča za prenovo davčnega sistema in da o vsebinah, ki jih izpostavljajo kmetje, še ne morejo konkretneje govoriti.