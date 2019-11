V že tretjem strelskem napadu v ameriški zvezni državi Kaliforniji v štirih dneh je bilo ranjenih šest ljudi, štirje pa so umrli. Strelec se je približal vrtu hiše v Kaliforniji, kjer je skupina okoli 35 prijateljev gledala prenos športne tekme in iz neznanega razloga začel streljati. Ustrelil je vsaj 10 ljudi, tri osebe so umrle na kraju, ena pa pozneje v bolnišnici.