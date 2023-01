Trgovanje z ljudmi ali zgolj želja po družini?

Neskončno poskušanje spočeti otroka brez uspeha je že tako in tako stresno, toda kaj pa, če se po vsem trudu odločite, da boste otroka posvojili, potem pa vas na drugem koncu sveta zaprejo z obtožbo trgovanja z ljudmi? To se je zgodilo štirim hrvaškim parom, ki so si želeli otroka, a ga na Hrvaškem niso mogli posvojiti, zato so se odpravili v Afriko. Zakaj se pari odločajo za posvojitve v afriških državah, je šlo v dotičnem primeru res za trgovino z belim blagom ali le za ljudi, ki so si želeli ustvariti družino?