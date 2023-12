Trgovci zahtevajo dostojno plačilo, izključena ni niti stavka

V pripravljenosti za spremembe so tudi zaposleni v trgovini. Zahtevajo dostojno plačilo za delo v trgovini, zato so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije začeli zbirati podpise pod peticijo. Zbirali jih bodo do 22. decembra, vmes pa so že začeli sindikalne aktivnosti, saj so zahteve delodajalcev v pogajanjih za novo kolektivno pogodbo zanje nesprejemljive. "Ne pustimo si vzeti, kar smo si težko izborili," so jasni. Tako ni izključena niti stavka.