Gepardi ogroženi zaradi bogatašev, ki jih kupujejo kot statusni simbol

Bogataši, večinoma iz držav Arabskega polotoka, nezakonito kupujejo geparde, ki jih nato kot statusni simbol razkazujejo na družbenih omrežjih. Strokovnjaki so zaskrbljeni, saj tihotapljenje mladičev lahko vodi v njihovo izumrtje.

Tri male puhaste kepice se stiskajo v kartonasti škatli. Mladički geparda so stari le nekaj tednov, a za njimi je travmatičen začetek življenja. Tihotapci so namreč nameravali preprodati mladiče iz Somalilanda bogatemu kupcu v eno od držav na Arabskem polotoku. Mladiči, ki so jih prevzele organizacije za zaščito divjih živali, so imeli srečo. Vsako leto namreč iz Somalilanda pretihotapijo približno 300 mladičev, CNN poroča o črni sliki počasnega iztrebljanja gepardov.

Številka je po podatkih organizacije za zaščito gepardov (CCF) skorajda enaka celotni populaciji odraslih gepardov, ki živijo v Afriki. Tihotapljenje gepardovih mladičev je doseglo ogromne razsežnosti, ocenjujejo. Če se bo tihotapljenje nadaljevalo s takšno hitrostjo, bi lahko iztrebili celotno populacijo geparda v regiji. "Izračuni kažejo, da v le nekaj letih na območju ne bo več gepardov," opozarja biologinja in ustanoviteljica CCFLaurie Marker. Somaliland je glavna tranzitna pot za trgovino z gepardi v Afriki. Živali pretihotapijo čez mejo Somalilanda, nato pa jih na ladjah v utesnjenih zabojih ali kartonskih škatlah pošljejo proti končnemu cilju: Arabskemu polotoku.

Statusni simbol bogatih V naravi je po podatkih CCF ostalo manj kot 7.500 gepardov. Po ocenah CCF je še tisoč gepardov v zasebnih rokah v ujetništvu, kjer jih mnogi nezakonito kupujejo in prodajajo po spletu. Medtem ko številne od teh držav – vključno z Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo – prepovedujejo zasebno lastništvo in prodajo divjih živali, je nadzor nad tem počasen in neučinkovit. Večina gepardov konča v razkošnih graščinah, kjer so najbolj ogrožene velike mačke v Afriki postavljene kot statusni simboli ultra bogatih in ki jih razkazujejo v objavah na družbenih medijih, poročajo strokovnjaki iz CCF.

