Trgovine brez povečanega obiska, telefoni pri frizerjih ne potihnejo

Četudi bodo trgovine z oblačili in obutvijo odprte le še dva dni, pa večjega povpraševanja in obiska ni bilo. Če smo brez njih zdržali skoraj pol leta, bomo pa še teh 11 dni, pravijo ljudje. Drugače pa je v frizerskih in kozmetičnih salonih. Tam telefoni neprestano zvonijo. Mnogi namreč ne verjamejo, da bo zaprtje res le 11-dnevno. Kako je torej s pripravami na popolno zaprtje države, ki vendarle ne bo popolno, saj boste lahko še vedno kupili nujne stvari?

