Zaprtja trgovin ob nedeljah (zaenkrat) še ne bo

17 let po referendumu, na katerem so volivci odločili, naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte, so trgovine in trgovci pričakovali, da bo končno napočil ta dan. V državnem zboru bi morala pasti zastavica za dokončno zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih, vendar bo na to odločitev treba zdaj počakati še enkrat več, najmanj do septembra. Zaradi dopolnila, ki so ga vložile SMC, SDS, SNS in tudi SAB, poslanci odločanja niso mogli končati, zato se zdaj vse skupaj seli v jesenski čas.