Trgovinske izjeme: 'Stranke sprašujejo, če so zajčki in hrčki več vredni od otrok'

S ponovnim zaprtjem trgovin se vse več prodaje ponovno seli na splet. Če so ob prvem valu epidemije kupci doživljali sesuvanje strani velikih živilskih trgovcev, so ti zdaj bolje pripravljeni. Odprte tako ostajajo živilske prodajalne, drogerije in trgovine za male živali. Svoja vrata pa so morale zapreti trgovine z otroškimi pripomočki in hrano, ki prav tako prodajajo nujne življenjske potrebščine, zato je trgovinska zbornica gospodarsko ministrstvo že pozvala k novim izjemam.