Po petnajstih letih in 38 milijardah evrov in pol vloženega denarja se je s tal končno dvignila najmočnejša raketa v zgodovini. A to ne bi bilo mogoče brez slovenskega znanja. Gre za zgodovinski projekt Artemis, ki naj bi po 50 letih na Luno vrnil človeka, to pa bo odskočna deska za pot na Mars. Tokrat so v velikanki sedele le plišaste lutke, naslednjič bo šlo zares.