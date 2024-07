Tri gorenjske občine v boj za novo regijsko bolnišnico

Tri gorenjske občine, Jesenice, Radovljica in Kranj, se borijo za to, da bi nova regijska bolnišnica stala prav v njihovem kraju. Analiza ministrstva za zdravje je pokazala, da bi bila najprimernejša Radovljica. Kranjski župan Matjaž Rakovec analizo zavrača kot pristransko in zavajajočo in celo razmišlja o prijavi na protikorupcijsko komisijo. Nezadovoljni pa so tudi na Jesenicah, kjer bi, kot kaže, sedanjo bolnišnico zamenjala negovalna.