O ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tokrat LMŠ: koliko bi plačevali?

Se še spomnite nedavnih maratonskih pogovorov koalicije in Levice, ki je pripravila svoj predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Z novim, svojim predlogom o zakonu za ukinitev pa je zdaj postregla LMŠ. Kakšno pa bi bilo novo dopolnilno zavarovanje ter koliko in kako bi plačevali?

Po novem naj bi nas dopolnilno zdravstveno zavarovanje namesto sedanjih 35 evrov stalo 29 evrov mesečno, plačevali pa ga bi zavodu za zdravstveno zavarovanje in ne več zdravstvenim zavarovalnicam.

Besedilo sicer še ni dokončno. Gre za prvi korak ukinitve, kot jo je že napovedal tudi zdravstveni minister Aleš Šabeder - torej najprej prenos zavarovanja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Kot smo že poročali, so Zavarovalnice Triglav, Adriatic Slovenica in Vzajemna letos že drugič dvignile znesek dopolnilnega zavarovanja, ki bo od novembra pri vseh treh okoli 35 evrov. V vladajoči LMŠ bi jim ta znesek vzeli in ga preimenovali v obvezni pavšalni prispevek, ki bi znašal okoli 29 evrov, saj odpadejo operativni stroški zavarovalnic.

Zaposleni bi ga plačevali preko 'REK' obrazcev, kar pomeni, da bi jim delodajalec to trgal od plače, upokojenci in drugi bi plačevali s položnicami, brezposelni in socialno ogroženi pa tako kot doslej tega stroška ne bi imeli, saj bi ga pokrila država.

Zakon bi začel veljati s 1. januarjem 2021, torej enako, kot je predlagala Levica. Ta seveda tega predloga še ne komentira, saj ga ne pozna, jih pa zagotovo zelo zanima.