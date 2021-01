Tričlanska družina ostala brez vsega, 15-letniku zgorele vse šolske stvari

Požar, ki je v nedeljo popolnoma uničil majhno, skromno hiško v Sredmi nad Bresternico, je prizadel kar dve družini. Lastnico hiše in najemnike, tričlansko družino, ki je ostala brez vsega.

21-letna hči Teja Kranjc pripoveduje, da je v hiši zgorelo vse, rešiti pa jim je uspelo le nekaj najnujnejših oblek. Hišo so vzeli v najem pred približno petimi leti, kasneje pa so vanjo vlagali tudi sami. Ob hiši so skrbeli še za veliko zemljišče in številne živali. Sosedi razlagajo, da gre za dobro družino, ki si je nedolgo nazaj komaj opomogla. Ker hiša ni bila zavarovana, so ostali brez celotnega premoženja, lastnica pa brez hiše.