Gradec in njegovi prebivalci so še vedno v šoku, potem ko je na eni od tamkajšnjih srednjih šol nekdanji dijak ubil 10 ljudi in sebe. V državi so razglasili tridnevno žalovanje. Zastave so izobešene na pol droga, z minuto molka pa so se točno 24 ur po napadu poklonili žrtvam. V javnost pa počasi prihajajo informacije o žrtvah. Najmlajša je bila stara 14 let.