Trije Audiji, dva BMW-ja, skupna tržna vrednost okrog 300.000 evrov

Usnjeni sedeži, moderen zaslon in hitrost do 250 km/h. Bi imeli tak avto? Ne le eden, pet jih je na voljo in to za do skoraj 30 odstotkov nižjo ceno, kot če bi jih odpeljali iz salona. Na spletni dražbi finančne uprave bodo trije Audiji in dva BMW-ja, izklicna cena pa se, odvisno od avtomobila, giblje med 30 in 50 tisoč evri. Vsa vozila so novejša in višjega razreda. Kateri lepotec gre najhitreje? Kateri je najbolj udoben?