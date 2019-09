Trije dodatni nadzorniki bi lahko vodili v menjavo direktorja Darsa

Dars je na že drugi izredni skupščini v tednu dni dobil tri dodatne nadzornike, kar bi lahko vodilo v menjavo v vrhu družbe. A to ni edina kadrovska poteza Šarčeve vlade v državnih družbah. Zamenjali so tudi Lidijo Glavina, ki je bila predsednica nadzornega sveta Telekoma. Kljub menjavi in očitkom, pa stari direktorji dobivajo odškodnine za predčasno prenehanje mandata.