Za mesto predsednika Desusa se borijo trije kandidati

Svojo pot nazaj do podpore, kakršno je užival ob začetku mandata, išče DeSUS. Razburkano leto s številnimi predsedniškimi odstopi je namreč vodilo do precej več padcev kot vzponov. V nezavidljiv položaj bo postavljen nov, že peti predsednik v zadnjem letu dni, ki bo za uspeh stranke moral zmanjšati razdor med poslanci in vodstvom stranke. Kandidati za čelo stranke pa so Srečko Felix Krope, ki se je za mesto predsednika potegoval že decembra, nekdanji generalni sekretar Desusa Ljubo Jasnič in nekdanji minister za zamejce Gorazd Žmavc.

