Obilno deževje je zajelo Ciper, ki se je pred tem spopadal z daljšim obdobjem suše. Hudourniške vode so odnesle vozilo, v katerem so bile ujete štiri osebe. Vsi so utonili. Prebivalci pravijo, da tako hudega neurja ne pomnijo.

Poptapljači iščejo trupla potnikov v vozilu, ki so ga odnesle hudourniške vode. FOTO: AP

Sever Cipra so v četrtek zajele poplave z obilnim dežjem s točo in vetrom. V poplavah so umrle najmanj štiri osebe. Ciprski predsednik Nikos Anastasiades je Turški republiki Severni Ciper, ki so jo najbolj prizadele poplave, že ponudil pomoč.

Voda je odnašala vozila, ruvala drevesa in uničila številne ceste. FOTO: AP video

Po napovedih naj bi se padavine na Afroditinem otoku nadaljevale še danes, zato so se pristojne oblasti na severu Cipra odločile, da bodo danes zaprte vse šole. Prebivalci pravijo, da tako hudih padavin ne pomnijo. Da se je nenadoma stemnilo, temperature so padle in mesto so poplavile deroče vode.

Moški čisti poplavne vode v hotelu v mestu Kirenija. FOTO: AP

Policija in gasilci so morali zaradi podrtih dreves in solarnih naprav posredovati v obeh delih Cipra. Najhuje je bilo v pristaniškem mestu Kirenia/Girne v Turški republiki Severni Ciper in Limassolu na jugu Cipra. Pred obilnimi padavinami je na Cipru več mesecev vladala suša. Posnetki razkrivajo pravo razdejanje v pristaniškem mestu Kirenija. Gmotna škoda bo ogromna, saj je narasla voda odnašala vozila, ceste, podirala drevesa in poplavila veliko stavb.