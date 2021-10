Trije najstniki zakorakali na avtocesto, en se je ulegel na tla, drugi ga je fotografiral

Kako daleč bi šli za posnetek, ki bi na družbenih omrežjih požel veliko všečkov in komentarjev? Te meje že dolgo, kot se zdi, ne obstajajo več. Posnetki nadzornih kamer Darsa so razkrili tri najstnike, ki so zakorakali na avtocesto in kmalu je postalo jasno, zakaj, zato, da so se na njej fotografirali. K sreči tokrat ne poročamo o tragediji, ki bi sledila – eden od fantov se je umaknil z voznega pasu, še preden se mu je približal avtomobil. A nikoli ni vredno postavljati sebe ali koga drugega v nevarnost samo za dober posnetek.