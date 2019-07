Trije nemški cirkuški tigri nov dom našli v Sloveniji

Trije cirkuški tigri Katja, Rambo in Wotan so našli nov dom v Sloveniji. V Hurjul jih je uspelo po več kot pol leta urejanja zapletene birokracije pripeljati Jožetu Rožmancu, ki ima svoj živalski vrt, v katerem ima več kot 200 živali. Dva brata in sestro, ki so v Nemčiji od svojega rojstva živeli in delali v cirkusu, je tako rešil pred žalostnim koncem.

FOTO: Kanal A