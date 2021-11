Trije od štirih obrtnikov v zadnjem letu že dvignili svoje cene: zakaj in za koliko?

Po zvišanju cen energentov in goriv, posledično pa tudi ogrevanja, bodo cene, kot kaže, dvignili tudi obrtniki in podjetniki. Nekateri so cenike popravili že spomladi, a jih bodo morda, kot pravijo sami, morali še enkrat. Več kot 70 odstotkov mizarjev je že dvignilo svoje cene, več kot 60 odstotkov pa načrtuje dvig cen v naslednjih treh mesecih, večinoma za 10–20 odstotkov. Cene so zvišali čisto vsi ponudniki oken in monterji ogrevalnih sistemov, velika večina električarjev, krovcev in gradbincev. Anketo med obrtniki je naredil portal primerjam.si. Zakaj so cene dvignili in za koliko?