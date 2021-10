Trije od štirih staršev se ne zavedajo, kaj njihov otrok počne na internetu

Zakaj Slovenija ne zaščiti otrok na spletu? V povprečju so stari 11 let, ko prvič pridejo v stik s pornografskimi vsebinami, marsikdo že veliko prej. V tem tednu smo v redakciji znova preverili, kako enostavno delo imajo odrasli, ki na spletu prežijo na otroke. Preveč enostavno. Po podatkih Policije so v letu 2020 obravnavali 150 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, do sredine letošnjega septembra pa že 119 primerov. Se odrasli sploh zavedamo, da so naši otroci na spletu od morebitnih pedofilov oddaljeni le tri klike?