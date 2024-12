Trije osumljeni umora Satka Zovka znova pred preiskovalnega sodnika

Enomesečni pripor za trojico osumljenih mafijske likvidacije sredi Ljubljane. 38-letni bosanski, 22-letni slovenski in 40-letni albanski državljan so ob močno poostreni varnosti na ljubljanskem okrožnem sodišču znova stopili pred preiskovalnega sodnika. Zaradi begosumja, nevarnosti uničevanja dokazov in ponovitvene nevarnosti je ta za vse tri odredil pripor. Ta se lahko še podaljša vse do šestih mesecev. V tem času pa morata policija in tožilstvo zbrati dokaze in vložiti obtožnice. V nasprotnem primeru bi lahko osumljeni ne le umora, ampak tudi trgovanja z drogo odkorakali na prostost.