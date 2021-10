Trije talenti za en zlati gumb

Zadnji zlati gumb je stisnila Marjetka 26-letnemu Žiganu Kranjčanu, umetniku, ki je združil 'beatboxing', petje in moderni ples. Neverjetno je bilo gledati, kako lahko vse to prihaja iz enih ust in enega telesa. Žigana smo uspeli spoznati zdaj že drugič, saj se je v prvi sezoni predstavil kot posnemovalec kralja popa, desetletje kasneje pa nam je prikazal, kaj lahko ustvariš z eksperimentiranjem petja in plesa hkrati. In s svojimi koncerti bi se rad čim večkrat predstavil na slovenskih odrih.