Po osmih letih ponovno na obisku pri enojajčnih trojčicah

Na vsakega pol milijona rojstev se zgodi, da se iz porodne sobe naenkrat zasliši jokati štiri novorojenčke hkrati. V ljubljanski porodnišnici so se pred kratkim razveselili četverčkov, nazadnje se je to zgodilo pred devetimi leti. A redkost so tudi trojčki. V zadnjih desetih letih so se, upoštevajoč dejstvo, da je v Sloveniji letno okoli 20 tisoč porodov, trojčki rodili dvakrat ali trikrat, lahko pa tudi samo enkrat na leto. In še večji čudež je, če se rodijo enojajčni trojčki. Možnost za to je kar ena proti 200 milijonov rojstev. A leta 2014 se je v Ljubljani zgodilo prav to, rodile so se enojajčne trojčice, ki smo jih leta 2016 tudi obiskali. Imajo pa navihane Vita, Ela in Zala prav posebno vez, ki smo ji bili priča tudi ob tokratnem obisku.