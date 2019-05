V Bruslju izbruhnili nasilni protesti rumenih jopičev

Belgijci volijo trojno, saj hkrati potekajo regionalne, zvezne in evropske volitve. Volitve pa potekajo v znamenju nasilnih protestov rumenih jopičev v Bruslju. Policisti so nad protestniki uporabili solzivec, več protestnikov so tudi pridržali.

FOTO: AP V Belgiji danes hkrati potekajo trojne volitve - regionalne, zvezne in evropske. V Bruslju pa na volilni dan potekajo nasilni protesti rumenih jopičev, ki se, kot poročajo mediji, spreminjajo v nasilne. Policija je nad protestniki uporabila solzivec. FOTO: AP Policija je nad protestniki uporabila solzivec. Več sto protestnikov v rumenih jopičih, kot poroča AP, protestira proti socialni nepravičnosti. Oblasti so doslej pridržale več ljudi. Poleg protesta rumenih jopičev pa so se v Bruslju na dan evropskih volitev vnovič zbrali tudi podnebni protestniki, ki zahtevajo ukrepanje EU na področju podnebnih sprememb. Poleg protesta rumeni jopičev pa so se v Bruslju na dan evropskih volitev vnovič zbrali tudi podnebni protestniki, ki zahtevajo ukrepanje EU na področju podnebnih sprememb. FOTO: AP

V Belgiji, ki je po volitvah leta 2010 za sestavo nove vlade potrebovala rekordnih 541 dni, bodo državljani danes na volitvah, ki so obvezne, izbrali 459 predstavnikov: 21 evropskih poslancev, 150 poslancev v zvezni parlament, 124 poslancev v flamski parlament, 75 poslancev v valonski parlament in 89 poslancev v parlament bruseljske regije. V večini držav Evropske unije potekajo evropske volitve, nekatere države so sicer volitve opravile že v minulih dneh. Kot kažejo trenutni podatki, pa je volilna udeležba v več državah tokrat višja kot pred petimi leti. Javnomnenjske napovedi kažejo, da bo sestavljanje vlade znova težavno, saj naj bi se Flandrija obrnila še bolj v desno, Valonija še bolj v levo, v bruseljski regiji pa naj bi slavili zeleni, ki zavračajo sodelovanje v vladi s flamskimi nacionalisti, predvidenimi zmagovalci volitev v največji regiji Flandriji. V Flandriji naj bi z okoli 28 odstotki podpore slavili flamski nacionalisti N-VA. V Valoniji bodo glede na ankete zmagali socialisti (PS), ki jim napovedujejo okoli 29 odstotkov. Bruseljsko regijo pa bo po javnomnenjskih raziskavah zajel zeleni val - zelena frankofonska stranka Ecolo naj bi zmagala z okoli 23 odstotki. Več kot polovica, 54 odstotkovBelgijcev sicer glede na ankete noče premierja iz vrst flamskega nacionalističnega N-VA.