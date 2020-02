Trop volkov raztrgal tri ovce in odnesel jagenjčka

Začetek leta pa se je za družino Briški iz vasi ob Kočevju začel zelo tragično. Tatjana Briški je danes zjutraj v ogradi, ki je praktično na njihovem dvorišču, opazila pobite ovce. Te naj bi bile ob petih zjutraj še žive, saj jih je videla, ko je spustila psičko ven iz hiše. Volkovi pa so poleg poboja treh ovac odnesli še enega jagenjčka. Marjan Briškije med tem pokazal, kako so volkovi zvili ograjo.

Iz Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so ocenili škodo. "Ugotovili smo, da je bil povzročitelj volk," je povedal Miran Bartol iz ZGS in razložil, da so to ugotovili na podlagi ugrizov.