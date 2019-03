'Tropski Trump' Bolsonaro na obisku pri Donaldu Trumpu podprl gradnjo zidu

Bolsonaro je v Washington prišel tudi po jasno podporo ZDA včlanitvi v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Od Trumpa ni prejel jasnega zagotovila, da bodo ZDA to podprle, je pa dobil načelno podporo prizadevanjem.

Ameriški predsednik Donald Trump je na novinarski konferenci z brazilskim kolegom Jairom Bolsonarom dejal, da bi južnoameriško državo uvrstil kot pomembno zaveznico, ki ni članica zveze Nato, možna pa je tudi pridružitev Natu, a da so za to potrebni še dodatni pogovori.

Brazilski predsednik je že na poti do Bele hiše tvital pohvale na račun Trumpa in izražal ponos, da ga imenujejo za "tropskega Trumpa". Svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton pa je ob napovedi "zgodovinske prerazporeditve odnosov med dvema največjima demokracijama zahodne poloble" izjavil, da bi lahko Trumpa imenovali Bolsonara Severne Amerike.

Voditelja sta si izmenjala drese nogometnih reprezentanc z njunima imenoma in Trump je dejal, da ga bo dal sinu Barronu, ki ima rad nogomet.

Oba voditelja imata podobna stališča, tako na primer Bolsonaro napoveduje umik Brazilije iz pariškega podnebnega sporazuma, kar je Trump že storil.

Govori se o novi osi svobode sever-jug, ki je trenutno temelj prizadevanj za odstavitev levičarskega predsednika VenezueleNicolasa Madura. Trump je pred srečanjem ponovil, da so glede Venezuele na mizi vse opcije.

Brazilijo je do lanske izvolitve desnega populista Bolsonara vodila levica, ki ZDA ni bila tako naklonjena. Bolsonaro pa je pred obiskom tvitnil, da je to prvič po dolgih letih, da v Belo hišo prihaja brazilski predsednik, ki ni proti ZDA. Tvitnil je tudi, da sta ZDA in Brazilija državi, ki sejeta strah med branilce zaostalosti in tiranije po svetu.

Za televizijo Fox Newsje izrazil trdno podporo prizadevanjem Trumpa, da na meji z Mehiko zgradi zid. Američani so mu med drugim v ponedeljek organizirali tudi obisk sedeža vohunske agencije Cie.