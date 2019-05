'Tropski Trump' olajšal dostop do orožja

Odlok športnim strelcem, lovcem in zbirateljem poslej dovoljuje, da lahko potujejo z orožjem, lastniki dovolilnic za orožje pa bodo lahko na leto kupili do 5000 kosov streliva, odvisno od vrste orožja, ki ga posedujejo. Hkrati odlok zmanjšuje birokratske postopke pri uvozu orožja in streliva ter odpravlja omejitve na količino in kvaliteto nabav javnih varnostnih ustanov.

"Vedno sem govoril, da se javna varnost začne doma," je po podpisu odloka dejal brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki ga zaradi svojih desničarskih stališč označujejo za "tropskega Trumpa".