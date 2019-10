Trud, natančnost in čas: izdelava maske v oddaji Znan obraz

No, v oddaji Znan obraz ima svoj glas dokazujejo vsako nedeljo, da se to da, je pa res da je potrebnih več kot le nekaj minut. Zmagovalka večera je operna pevka Ana Dežman v maski dive Plave lagune iz filma Peti element. Ves teden smo spremljali ekipo oblikovalcev maske in kostumografe pri nastajanju lika, saj je bilo treba ustvariti celotno masko in tudi vse dodatke. In to seveda vzame veliko časa, predvsem pa je potrebno veliko znanja.