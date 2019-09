Trudeau o rasističnem šemljenju: Ne vem, kolikokrat se je to zgodilo

Prevolilna zagata, ki te dni pesti kanadskega premierja Justina Trudeauja, se očitno še poglablja. V javnost je namreč pricurljajo še več fotografij in posnetkov, ki so po mnenju njegovih političnih rivalov dokaz prikritega rasizma, in zaradi katerih da bi moral premier odstopiti.

V četrtek je v javnosti tako zaokrožil še posnetek, na katerem Trudeau - takrat najverjetneje v zgodnjih 20. letih - nosi belo majico s kratkimi rokavi in strgane kavbojke, obraz in roke pa ima obarvane črno. Posnetek naj bi nastal okoli leta 2001, na njem pa se Trudeau smeji, pači obraz, kaže jezik in z rokami krili po zraku.