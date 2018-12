Za Trumpa se z novim letom začenjajo drugačni časi

Da Trumpa preiskava o ruskem vmešavanju v volitve 2016 še kako skrbi, pričajo tudi njegovi vedno bolj pogosti tviti, v katerih označuje preiskavo za 'lov na čarovnice', zraven pa običajno z velikimi tiskanimi črkami še pripiše 'no collusion' oziroma, da skrivnega sodelovanja ni bilo, natančneje že kar 125-krat. A če gre za lov na čarovnice, je teh v Ameriki očitno kar nekaj. Muller je do sedaj vložil obtožnice že proti več kot 30 osebam.

Na zatožni klopi se je med drugim znašel tudi nekdanji šef Trumpove kampanje Paul Manafort, ki je sprva priznal krivdo, pristal na sodelovanje z Muellerjevo ekipo, nato pa to kršil ter s tem, najverjetneje v želji, da ohrani upanje na Trumpovo pomilostitev, ki jo le-ta ponuja preko Twitterja.

Krivdo je priznal tudi dolgoletni Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je nekoč izjavil, da bi za Trumpa celo prestregel kroglo, v zadnjem času pa si je očitno premislil. FBI je aprila v njegovih prostorih aprila izvedla racijo, avgusta pa je priznal krivdo za laganje in kršenje zakona v zvezi s plačilom porno zvezdi Stormy Danielsin Karen McDougalza molk o spolnem razmerju s Trumpom. Novembra je nato priznal laganje kongresu o Trumpovih projektih v Rusiji pred volitvami 2016.

In prav sodne vloge v primeru Cohena nam ponujajo pomemben vpogled v Muellerjevo preiskavo, hkrati pa so prvič povezale Trumpa s kaznivim dejanjem, kršenjem volilne zakonodaje. Cohen je za preiskovalce povedal tudi, da so Rusi že leta 2015 ponujali "politično sinergijo" s Trumpovo kampanjo, priznal pa je tudi, da so bila javna zanikanja njega in Trumpa leta 2016, da nimajo nobenega posla z Rusijo, laž. V ospredje pa je ponovno postavil projekt Trumpovega hotela v Moskvi ter njegovo povezanost z ruskim vmešavanjem v volitve 2016, saj je bila zanj potrebna podpora ruskega predsednika Vladimirja Putina.