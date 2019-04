Trump: ZDA se bodo umaknile iz sporazuma o prodaji orožja

V uradni izjavi je Bela hiša zapisala, da pogodba ne more zares obravnavati problema neodgovornega nošenja orožja, saj Rusija in Kitajska, ki sta druga in tretja največja izvoznica

Sporna prodaja orožja Savdski Arabiji

Cilj sporazuma, ki ga je leta 2013 podpisal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, je urediti prodajo orožja med državami. ATT je leta 2013 podpisalo 130 držav, v veljavo pa je sporazum stopil leto kasneje.

Od držav zahteva, da spremljajo svoj izvoz orožja in da zagotovijo, da njihova prodaja orožja ne krši obstoječih embargov na orožje. Države morajo hkrati zagotoviti, da se orožje, ki ga izvažajo, ne uporablja za izvajanje genocida, zločinov proti človeštvu, vojnih zločinov ali terorističnih dejanj.

Do danes je sporazum podpisala in ratificirala 101 država, vključno z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. ZDA so med državami, ki so sicer podpisale pogodbo, vendar je niso ratificirale.