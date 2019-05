Trump blokiral objavo celotnega Muellerjevega poročila

"Naša država je v ustavni krizi," je dejal predsednik odbora za pravosodje v predstavniškem domu ameriškega kongresa Jerry Nadler iz New Yorka. "Imamo brezpravno vlado," je dodal in menil, da se kaj takšnega doslej še ni zgodilo. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders nasprotno pravi, da je predsednikov ukrep posledica brezobzirne zlorabe pooblastil s strani kongresnih demokratov oziroma Nadlerja.

'ZDA zabredle v ustavno krizo'

ZDA so tako v sredo resnično zabredle v ustavno krizo, ki se po mnenju nekaterih lahko primerja le še z afero Watergate v 70. letih prejšnjega stoletja. Trump je sicer v boljšem položaju kot Richard Nixon, ker uživa trdno podporo republikancev v kongresu, ki imajo v senatu celo večino. Vse to, kar se sedaj dogaja, je morda zanimivo, vendar ne nosi s seboj nobenih resnih posledic, saj bo gordijski vozel moralo presekati vrhovno sodišče ZDA. Trump je prepričan, da ima tam dovolj zaveznikov za uspešen razplet.

Pravosodni odbor predstavniškega doma kongresa namerava Barra obtožiti zaničevanja kongresa, ker do zahtevanega roka ni predal celotnega Muellerjevega poročila. Trump ga je pred tem zaščitil z razglasitvijo izvršnega privilegija nad objavo poročila. Ta privilegij v bistvu pomeni, da lahko vlada zavrne predajo informacij kongresu, kot se ji zdi, v sporu med izvršno in zakonodajno oblastjo pa potem posreduje sodna oblast. Torej četudi bo Barr spoznan za krivega zaničevanja kongresa, ga ne bodo odpeljali v zapor, kot bi vsakega drugega navadnega državljana.

Ruska saga je torej kljub koncu Muellerjeve preiskave še daleč od epiloga, čeprav si Trump in republikanci izjemno prizadevajo za njen konec, potem ko je Barr objavil svoj znameniti povzetek preiskovalnega poročila, v katerem ni dokazov za sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi proti Hillary Clinton, vendar več kot dovolj dokazov, da so Rusi aktivno pomagali Trumpu in da je predsednik ZDA skušal ovirati preiskavo.

Barr je Trumpu naredil veliko uslugo s povzetkom, v katerem je priznal, da Mueller Trumpa ne opere krivde za oviranje preiskave, vendar se je hkrati odločil, da ga zaradi tega ne bodo preganjali. Trump mu je sedaj vrnil uslugo s sklicevanjem na izvršni privilegij, čeprav je že jasno, da se bo Barru kolcalo po časih, ko je užival pokojnino in se še ni ponujal za položaj ministra. Vsak pravni spor namreč prinaša glavobole in stroške.

Vojna med demokrati in republikanci s Trumpom na čelu se nadaljuje na več frontah. Nadler je zagrozil, da bo zaničevanja kongresa obtožen nekdanji glavni pravnik Bele hiše Don McGahn, če ne pride pojasnit vprašanja okrog tega, da mu je Trump ukazal, naj poskrbi, da bo Mueller sredi preiskave odpuščen, kar je McGahn ignoriral, vendar pa sedaj zavrača pričanje v kongresu.

Podoben boj poteka tudi okrog Trumpovih davčnih informacij. New York Times je objavil stare podatke, ki kažejo, da je Trumpu v desetih letih do 1994 s svojimi posli in projekti uspelo ustvariti več kot milijardo dolarjev izgub. Demokrate v kongresu zanima, kaj se je zgodilo potem oziroma kako je spet splezal na zeleno vejo, če sploh, in ali je vmes kršil davčno zakonodajo.