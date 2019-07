Preleti letal, tanki in ognjemet: 'Smo del ene največjih zgodb v zgodovini'

Z netradicionalno parado, preleti letal, tanki, bučnim ognjemetom in slavljenjem vojakov so Američani proslavili 243. obletnico dneva neodvisnosti. Ameriški predsednik je zbrani množici podpornikov med drugim dejal, da so "del ene največjih zgodb v zgodovini". V Washingtonu pa so se zbrali tudi protestniki.

V svojem neobičajno umirjenem govoru, držal naj bi se namreč napisanega scenarija, je ameriški predsednik Donald Trump hvalil "pogumne moške in ženske" ameriške vojske: "Proslavljamo našo zgodovino, naš narod in heroje, ki ponosno branijo našo zastavo," je dejal pred zbrano množico na travniku National Mall pred spomenikom Abrahamu Lincolnuv Washingtonu. Tu je namreč potekala osrednja in za ZDA precej netradicionalna parada ob dnevu neodvisnosti "Pozdrav Ameriki". V svojem govoru je Trump omenil boj ameriških kolonij za neodvisnost in hvalil "neverjetno dediščino"države:"Skupaj smo del ene največjih zgodb v zgodovini, zgodbe o Ameriki."Med drugim je napovedoval posaditev zastave na Marsu, Američane pa pozival, naj ostanejo zvesti domovini in jim povedal, da zanje ni nič nemogoče.

FOTO: AP

Ameriški predsednik se je v organizacijo letošnje parade osebno vključil, rezerviral prostor pri Lincolnovem spomeniku za svoje podpornike, donatorje in vojake. Naročil je, da pripeljejo nekaj tankov in oklepnikov, ki so služili le kot ozadje proslavi, med katero so prestolnico preletavala vojaška letala. Ob proslavi pa so potekali tudi protesti. Mnogi so Trumpu očitali, da politizira praznik, ko bi morali biti Američani enotni. Poleg tega so mnogi opozarjali na stroške in zapravljanje davkoplačevalskega denarja za parado - koliko je ta stala sicer niso razkrili, piše BBC. Protestniki so napihnili sedaj že tradicionalni balon dojenčka Trumpa v plenicah, vendar pa ga niso smeli spustiti v zrak. Do prerivanja je prišlo pred Belo hišo, kjer so protestniki sežigali ameriške zastave in tajna služba je aretirala dve osebi. Eno osebo so aretirali zaradi napada na policista, drugo pa zaradi upiranja aretaciji. Kljub ostri politični razdeljenosti med Trumpovimi podporniki in nasprotniki, pa je dan minil mirno. Z balonom dojenčka Trumpa so se na primer fotografirali celo Trumpovi podporniki in z nasmehom kupovali mini balone za spomin.

Med protestniki je zaživel tudi slavni Trump baby. FOTO: AP

Ognjemeti, prisege novih državljanov in goltanje hot-dogov Američani se na cirkus v Washingtonu niso ozirali, razen tistih, ki so bili tam. Pred Trumpovim slavjem je potekala tradicionalna parada (brez tankov) in koncert pri kongresni palači. Med drugim je igral nacionalni simfonični orkester, nastopili pa so še Vanesa Williams, Carole King in Lee Brice. V New Yorku je veletrgovina Macy's spet plačala za velik ognjemet, tokrat z bark pri Brooklynskem mostu in tudi s samega mostu. Prebivalci zahodnega dela Manhattna pa so lahko gledali konkurenčni ognjemet mesta Jersey City čez reko Hudson. Med drugim je zapela Jennifer Hudson, koncerti in sprevodi so bili tudi v Bostonu, v Philadelphii je potekala tradicionalna parada v spomin na potrditev Deklaracije o neodvisnosti, skupaj s protesti zaradi klavrnega odnosa vlade do migrantov. Podpredsednik ZDA Mike Pence je vodil prisego 40 novih državljanov v Washingtonu, podobne prisege so potekale drugod po ZDA, ki so bile odete v rdeče-belo-modro barvo, iz gostiln pa je donela patriotska glasba. Tako kot si 4. julija ni moč predstavljati brez ognjemetov, si ga več ni mogoče prestavljati niti brez hot-dogov. V New Yorku na Coney Islandu je potekalo tradicionalno neuradno svetovno prvenstvo v goltanju vročih hrenovk in žemljic, ponovno pa je slavil veliki šampion in rekorder Joey Chestnut, ki je tokrat v desetih minutah spravil vase 71 hot-dogov.

Ob dnevu neodvisnosti tradicionalno potekajo tudi tekmovanja v goltanju hot-dogov. FOTO: AP