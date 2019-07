Britanski veleposlanik: Trumpova administracija je nesposobna

V diplomatskih depešah, do katerih se je dokopal britanski Mail on Sunday, britanski veleposlanik v Washingtonu Kim Darroch Trumpovo administracijo opisuje kot nesposobno in negotovo.

Kljub temu, da naj bi bil Trump po besedah veleposlanika nad obiskom Velike Britanije junija lani prevzet, Darroch opozarja, da bo Trumpova administracija še naprej sledila le lastnim interesom:"To je še vedno dežela 'Amerika prva'."

V času, ko ZDA in Velika Britanija poskušata izboljšati trgovinske vezi in skleniti nov trgovinski sporazum po brexitu, bodo v ospredje pogovorov stopile razlike med državama na področjih klimatskih sprememb, smrtne kazni in svobode medijev. Da bi Trumpu lahko nekaj dopovedali, pa mora argument ostati"preprost".Prav tako britanskim uradnikom svetuje, naj Trumpu laskajo.

Politika do Irana kaotična

V sporočilu, ki ga je Darroch poslal prejšnji mesec, ameriško politiko do Irana opisuje kot neskladno in kaotično. Razlog, ki ga je Trump navedel za preklic napada na Iran po sestrelitvi ameriškega drona - da naj bi napad povzročil vsaj 150 žrtev - pa "ne vzdrži", je zapisal veleposlanik in dodal, da je bolj verjetno, da Trump ni želel prelomiti svoje predvolilne obljube. Zaradi razdeljene administracije Darroch ne verjame, da bo politika do Irana kaj kmalu postala bolj enotna.

V razkritih depešah se dotakne še domnevnih"zahrbtnih sporov in kaosa znotraj Bele hiše", o katerih ameriški mediji poročajo že od nastopa administracije, in zapiše, da so poročanja "večinoma resnična".