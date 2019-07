Trump: Ameriško vino je boljše od francoskega

Trump je, kot ponavadi, svoj bes izlil na družbenem omrežju Twitter. "Francija je ravnokar uvedla digatalni davek na naša izjemna ameriška tehnološka podjetja. Če bi jih že kdorkoli obdavčil, bi to morala biti njihova domovina," je zapisal, nato pa dodal, da bodo ZDA kmalu napovedale povračilne ukrepe na Macronovo 'nespametnost'. "Vedno sem govoril, da je ameriško vino boljše od francoskega," je še dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je svojega francoskega kolega - predsednika Emmanuela Macrona obtožil 'nespametnosti'. Jabolko spora je davek na digitalne storitve, ki ga uvaja Francija in bo po žepu udaril predvsem ameriške multinacionalke. Trump je ob tem nakazal, da bo v zameno obdavčil francosko vino.

Še pred Trumpom pa se je na uvedbo davka odzval ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in napovedal preiskavo, pri čemer je trdil, da je Francija z uvedbo davka "nepošteno ciljala na določena ameriška tehnološka podjetja".

Vsako digitalno podjetje s prihodki v višini več kot 750 milijonov evrov, od katerih vsaj 25 milijonov evrov ustvari v Franciji, bo odslej plačevalo davek, apliciran tudi za nazaj - od začetka leta 2019. Po nekaterih predvidevanjih bi Franciji to lahko do konca letošnjega leta naneslo 400 milijonov evrov.

"Našim ameriškim prijateljem bi to morala biti spodbuda, da se pospešijo pogovori in naše delo v smeri, da se najde sporazum glede mednarodne obdavčitve digiatalnih storitev," je v četrtek dejal francoski finančni minister Bruno Le Maire, ki je nov davek podprl.

Nov francoski davek bo sicer temeljil na prodaji multinacionalk v sami Franciji in ne na dobičku. Plačevalo ga bo okoli 30 podjetij, med drugim Apple, Facebook, Amazon in Microsoft. Posredno bo sicer vplival tudi na kitajska, nemška, španska in britanska podjetja, pa tudi na francosko spletno oglaševalsko družbo Criteo.

Francoska vlada pravi, da bodo plačevanje davka ukinili, če in ko bo podoben ukrep sprejet na mednarodni ravni. Velika tehnološka podjetja so medtem že izrazila nasprotovanje, češ da spoštujejo vse nacionalne in mednarodne davčne predpise.