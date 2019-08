Trump bi na Grenlandiji ponovno odprl ameriški konzulat

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa po nekaj desetletij načrtuje ponovno odprtje ameriškega konzulata na Grenlandiji. Željo so izrazili v pismu, ki so ga naslovili na ameriški kongres. V pismu, do katerega se je uspel dokopati Associated Press, je zunanje ministrstvo zapisalo, da bi s pomočjo odprtja konzlata v glavnem mestu Grenlandije Nuuku povečali ameriško prisotnost na Arktiki.

Stalna diplomatska navzočnost bi omogočila ZDA, da "zaščitijo temeljne pravičnosti na Grenlandiji, hkrati pa bi razvile globlje odnose z grenlandskimi uradniki in družbo", piše v pismu.

"Konzulat bo kritična sestavina naših prizadevanj za povečanje ameriške prisotnosti na Arktiki in bo služil kot učinkovita platforma za napredovanje ameriških interesov na Grenlandiji".