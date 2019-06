Trump bi v boju s političnimi nasprotniki sprejel zaupne informacije tujih služb

"Mislim, da bi o tem želel slišati," je dejal in ob tem zanikal, da bi takšne informacije lahko karkorkoli vplivale na rezultate volitev. Trump se namreč še vedno sooča z obtožbami in preiskavami, da so mu v predsedniški kampanji leta 2016 do zmage pomagali Rusi.

Na Trumpovo sodelovanje z Rusi naj bi namigoval sestanek predsednikovega sina Donalda Trumpa mlajšega in odvetnika, ki sicer goji tesne povezave s Kremljem. Ta naj bi mu predal zaupne informacije o Hillary Clinton, ki so škodovale njeni kampanji.

Oster odziv demokratov

Demokrati so na Trumpov intervju odzvali z ogorčenjem. "Šokantno je slišati predsednika tako odkrito govoriti o tem, da se je pripravljen zadolžiti pri tujih državah,"je dejal kongresnikJerry Nadler. Predsednik kongresne komisije za nadzor obveščevalnih služb Adam Schiff pa je povedal, da je hkrati šokiran in nepresenečen nad predsednikovimi besedami. "Donald Trump je dal jasno vedeti, da bo sprejel tudi povsem nedomoljubne in neetične odločitve ter da bo šel vse do meje legalnega in po potrebi tudi preko nje," je prepričan Schiff. Tudi Brenda Lawrence iz vrst demokratov meni, da je vse skupaj več kot žalostno. "To je kriminal. To je kriminal, za katerega bo moral predsednik odgovarjati."