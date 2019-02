Trump bi iz Iraka 'opazoval' Iran: 'terorista številka ena na svetu'

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško CBS obtožil Iran, da spodbuja konflikte v regiji, ter državo označil za "terorista številka ena na svetu". In prav zaradi tega bi Trump, ki je sicer že v času predvolilne kampanje obljubljal umik ameriških sil z Bližnjega vzhoda, sile iz Sirije preselil v Irak, od koder bi lahko "opazovali Iran".

Trumpove besede sicer prihajajo v času, ko naj bi se ZDA v veliki meri umikale z Bližnjega vzhoda. A na vprašanje, kdaj bo do umika približno 2000 ameriških vojakov v Siriji prišlo, je Trump odgovoril, da bo sile najprej premaknil v Irak, nato pa domov.

Poudaril je pomen ameriške vojaške baze na območju zahodnega Iraka, ki naj bi bila po njegovih besedah ključnega pomena za nadzor dejavnosti Islamske republike: "Porabili smo celo premoženje za izgradnjo te neverjetne baze, lahko jo tudi obdržimo," je dejal in imel s tem v mislih bazo Ain al-Asad, ki jo je sicer decembra izbral za svoj prvi obisk ameriških vojaških sil v tujini. "Eden izmed razlogov zakaj jo želim obdržati je, ker želim malo spremljati Iran, Iran je resnična težava. Bili smo na veliko, veliko lokacijah na Bližnjem vzhodu in v velikih težavah. Čisto vsako izmed njih je povzročil terorist številka ena na svetu, to je Iran."

Prav tako se je znova razšel s svojimi lastnimi obveščevalnimi službami, ki so v preteklem tednu zatrjevale, da Iran izpolnjuje določila jedrskega sporazuma, od katerega je Trumpova administracija sicer odstopila. "Ne strinjam se z njimi," je dejal in se skliceval na napake, ki so jih agencije storile v času pred ameriško invazijo na Irak. Pred dnevi je svoje lastne obveščevalce označil celo kot "izjemno pasivne in naivne ko pride do nevarnosti, ki jo predstavlja Iran" ter dodal, da bi morali"nazaj v šolo".

Spomnimo namreč, da so nacionalni direktor za obveščevalne dejavnostiDan Coats, direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel in direktor zvezne policije FBI Christopher Wray, pretekli teden poročali senatnemu odboru za obveščevalne dejavnosti, pri tem pa se je jasno pokazalo, da so njihove ocene o grožnjah za ameriško nacionalno varnost popolnoma nasprotne kot Trumpove. Tako ocenjujejo, da Irak ne predstavlja velike jedrske grožnje, na drugi strani pa beležijo aktivnosti Severne Koreje na tem področju, kljub temu, da Trump zatrjuje, da jedrska grožnja s strani Pjongjanga ne obstaja več. Prav tako so poročali, da skrajna skupina Islamska država ostaja teroristična grožnja tako v Iraku kot Siriji.