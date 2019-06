Za britanskega premierja bi želel Johnsona, Meghan pa označil za nesramno

Predsednik ZDA Donald Trump je tik pred državniškim obiskom Velike Britanije. Še pred tem pa si ni mogel kaj, da ne bi pokomentiral aktualnega političnega dogajanja na Otoku. Boris Johnson bi bil po njegovem tako odličen britanski premier, za vojvodo Susekško pa je dejal, da je bila v izjavah do njega nesramna. "Upam, da je zdaj v redu," je še dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump bo s prvo damo Melanio v ponedeljek s srečanjem z britansko kraljico Elizabeto II. v Buckinghamski palači začel državniški obisk v Veliki Britaniji, kjer bo ostal do srede. Trump se je z britansko kraljico srečal že lani julija med uradnim obiskom v Veliki Britaniji. V Londonu bo deležen najvišjih državniških časti in kraljevega pompa.

Trump v ponedeljek na Otoku začenja državniški obisk. FOTO: AP

Trump je pred obiskom dopustil možnost, da se bo v Londonu srečal z zagovornikoma brexita, izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, Borisom Johnsonom in Nigelom Farageom, ki ju je opredelil kot prijatelja. Še posebej ga navdušuje nekdanji britanski zunanji minister Johnson, za katerega je dejal, da bi bil odličen britanski premier. "Poznam različne akterje. Mislim, da bi Boris opravil zelo dobro delo. Menim, da bi bil odličen," je za britanski Sun dejal predsednik ZDA. Nekdanji zunanji minister Johnson je sicer kandidat za naslednika Mayeve na položaju vodje britanskih konservativcev in premierja, Farageova nova stranka pa je bila zmagovalka evropskih volitev na Otoku.

Boris Johnson in Theresa May FOTO: AP

Si pa ameriški predsednik ni mogel kaj, da ne bi pred obiskom 'pokomentiral' tudi britanske kraljeve družine. Med intervjujem za britanski The Sun se je namreč dotaknil izjave Meghan Markle, vojvode Susekške pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 2016. V večerni oddaji z Larryjem Wilmoreom je ta Trumpa namreč označila za sovražnega do žensk in dejala, da je njegova politika razdirujoča ter da se bo - v kolikor zmaga na volitvah - preselila v Kanado. Trump pa je zdaj na to odgovoril: "Nisem vedel, da je nesramna. Upam, da je zdaj v redu." Nato je še dodal, da meni, da ji bo kot članici britanske kraljeve družine šlo odlično.

Trump se bo med obiskom sestal tudi s sedanjo britansko premierko Thereso May, ki je napovedala, da bo odstopila 7. junija, ker ji doma ni uspelo pridobiti podpore za dogovor z Brusljem o brexitu.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton se je medtem v pogovoru za britanski The Telegraph znova zavzel za brexit ter izpostavil prednosti izstopa Velike Britanije iz EU tako za London kot Washington. "Preferenca ZDA je, da Velika Britanija sledi usmeritvi, ki si jo želi narod, in zapusti EU," je dejal Bolton. Ob tem je napovedal, da si Trump želi z novim britanskim ministrskim predsednikom skleniti trgovinski sporazum, ki bo imel prednost za obe strani in London osvobodil vseh regulatorskih omejitev v odnosu do EU. Rezultate referenduma leta 2016, na katerem so se britanski volivci odločili za izstop Velike Britanije iz EU, je Bolton označil za "zmagoslavje demokracije".

Trump je še dejal, da so tudi drugi konservativci zaprosili za njegovo podporo, pri tem pa ni razkril njihovih imen. Hkrati je kritiziral Mayevo glede pogajanj z Brusljem o brexitu in dejal, da je dopustila, da je EU imela "vse karte". Trenutno je v igri za naslednika Mayeve na čelu britanskih konservativcev in vlade sicer 12 kandidatov. Tudi letos napovedani protesti in 'dojenček Trump' V Londonu bodo ameriškega predsednika pričakali tudi protestniki, ki naj bi jih bilo še več kot lani. Znova naj bi nad mestom lebdel šest metrov velik balon v podobi dojenčka Trumpa, ki je bil hit že ob lanskem obisku ameriškega predsednika na Otoku, pokazali naj bi tudi pet metrov velikega robota v obliki Trumpa, ki sedi na straniščni školjki. Vodja britanske opozicije Jeremy Corbyn pa je napovedal, da se ne bo udeležil banketa v Buckinghamski palači, ker se mu ne zdi prav, da z rdečo preprogo sprejemajo državnika, ki se požvižga na vse mednarodne sporazume in obveznosti.

Balon Donald Trump FOTO: AP

V ponedeljek bodo ameriški predsedniški par v Buckinghamski palači sprejeli kraljica ter princ Charles in njegova žena Camilla. S Charlesom bosta pregledala častno stražo, iz trdnjave Tower pa bodo v čast Trumpu izstrelili topovske salve. Gostiteljica kosila v palači bo britanska kraljica, udeležil pa se ga bo tudi princ Harry. Njegove soproge Meghan ne bo, ker po nedavnem porodu še ni nastopila državniških dolžnosti. Kraljica bo nato gostom pokazala razstavo predmetov, ki so pomembni za zgodovino ZDA, popoldne pa bosta Donald in Melania Trump s princem Andrewjem v Westminstrski katedrali položila venec pred grobnico neznanemu junaku. Princ Charles in Camilla bosta v svoji rezidenci gostila čajanko za ameriška gosta, nato pa se bodo vsi skupaj podali na veličasten banket v Buckinghamsko palačo. Drugi dan obiska, v torek, bo imel Trump zajtrk z odhajajočo britansko premierko Thereso May, sledili bodo pogovori na Downing Streetu ter kosilo, po katerem bo novinarska konferenca. Trump bo zvečer v rezidenci veleposlanika ZDA v Londonu gostil večerjo, ki se je bosta v imenu kraljeve družine udeležila Charles in Camilla.

Trumpova bosta v sredo nato odpotovala na Irsko, od tam pa 6. junija nato v Francijo na praznovanje 75. obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji.