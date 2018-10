Trump bi za veleposlanico ZN imenoval kar hči Ivanko

Odzval pa se je tudi na ugibanja, da bi lahko za novo veleposlanico imenoval 36-letno hči Ivanko, ki v Beli hiši dela kot očetova svetovalka."Slišal sem za Ivanko, kako super bi ona bila. To nima ničesar opraviti z nepotizmom, ampak ljudje, ki kaj vedo, vedo, da bi bila Ivanka pravi dinamit," je zatrdil Trump, ki pa je hkrati priznal, da bi njeno imenovanje vendarle lahko bilo sporno. "Obtožili bi me nepotizma – pa četudi ni nikogar na tem svetu, ki bi bil sposobnejši od nje,"je še navrgel Trump.

Je pa Trump že napovedal, da kot primerno kandidatko vidi Dino Powell , izvršilno direktorico Goldman Sachsa in nekdanjo namestnico svetovalca za nacionalno varnost. Z omenjenega položaja je odstopila decembra lani, do takrat pa je veljala za ključno akterko Trumpove zunanje politike na Bližnjem vzhodu.

Nikki Haley je bila leta 2010 izvoljena na položaj prve guvernerke Južne Karoline v zgodovini države. Štiri leta kasneje je osvojila drugi mandat in zaslovela z odločitvijo umika konfederalne zastave z državnega kongresa po pokolu temnopoltih vernikov v cerkvi v Charlestonu.V času izbiranja republikanskega predsedniškega kandidata leta 2016 je bila do zadnjega proti Trumpu in ga je kritizirala zaradi odnosa do priseljencev. Sama je otrok priseljencev iz Indije. Trump je na njene kritike odgovarjal, da je prebivalcem Južne Karoline nerodno, da imajo tako guvernerko.

Ob včerajšnji napovedi svojega odstopa 46-letna nekdanja guvernerka zvezne države Južna Karolina sicer ni podala nobenega konkretnega razloga, je pa dejala, da njena odločitev ne izhaja iz osebnih razlogov ali kakšnih sporov, ampak ker je bila vedno prepričana, da mora politik vedeti, kdaj je čas, da se umakne."Za mano je osem let intenzivnega dela, sama pa sem zagovornik časovnih omejitev glede mandatov," je povedala. Na položaju veleposlanice bo do konca leta. Presenečenje nad njeno odločitvijo pa so včeraj izražali tako v Washingtonu kot tudi na sedežu svetovne organizacije v New Yorku, kjer so osebne in delovne odnose s Haleyjevo opredeljevali kot prijetne in tesne, obenem pa izpostavljali razlike s politiko sedanje vlade ZDA.

Zlomilo naj bi se sicer že pred šestimi meseci, ko je Haleyjeva Trumpu povedala, da ostaja le do konca leta. To je bilo v času, ko je Trump na položaj državnega sekretarja postavil Mika Pompea, na položaj svetovalca za nacionalno varnost pa Johna Boltona. Ta dva naj bi jo večkrat preglasovala in nekateri analitiki ugibajo, da ji določene odločitve, kot je bil umik ZDA iz Sveta ZN za človekove pravice, niso bile všeč.

Pred pol leta je odmevala njena napoved ostrejših sankcij ZDA proti Rusiji, ki je Belo hišo ujela na levi nogi, saj sankcij potem ni bilo. Trumpov gospodarski svetovalec Larry Kudlow je menil, da je veleposlanica morda zmedena, ta pa mu je odbrusila, da ni nikoli zmedena.