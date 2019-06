Trump bo obiskal kraljico odet v oklep in v spremstvu vojske

Trump bo v začetku prihodnjega tedna na povabilo kraljice Elizabete II. obiskal Veliko Britanijo. Večmilijonska varnostna operacija, katere namen je ustvariti neprebojni varnostni obroč okrog ameriškega predsednika, je stekla že pred tedni.

Tridnevni obisk, ki se bo začel v ponedeljek, bi po nekaterih projekcijah lahko stal več kot 20 milijonov evrov. Kot poroča britanski BBC bo Donald Trump v London pripeljal širok krog svoje ožje družine. V Veliko Britanijo bodo tako kot del predsednikovega spremstva, poleg prve dame Melanie Trump, prispeli tudi vsi polnoletni predsednikovi otroci in njihovi partnerji oziroma partnerice. Zaradi množičnosti Trumpovih in posledično ostalega spremljevalnega osebja, bosta na letališču Stansted pristali dve predsedniški letali Boeing 747-200B, bolj znani kot Air Force One. Predsedniško letalo Z napredno letalsko elektroniko in obrambo je predsedniško letalo Air Force One klasificirano kot vojaško letalo, ki se lahko brani pred zračnim napadom. Opremljeno je z motilci radarjev in vabami, ki preusmerjajo toplotno vodene izstrelke. Letalo lahko dotaka gorivo v zraku, kar pomeni, da lahko neprekinjeno leti v nujnih primerih.

Air Force One je zaradi opreme in oborožitve klasificiran kot vojaško letalo. FOTO: AP

Air Force One je opremljen z zavarovano komunikacijsko opremo, kar pomeni, da lahko tudi opravlja vlogo poveljniškega centra. Na krovu je 85 telefonov, zbirka dvosmernih radijskih sprejemnikov in druge računalniške povezave.

V notranjosti letala lahko predsednik in njegovi sopotniki uporabljajo 371 kvadratnih metrov površine v treh nadstropjih, vključno s predsedniškim apartmajem, bolnišničnim oddelkom z operacijsko mizo, konferenčno sobo, jedilnico, dvema galerijama za pripravo hrane ter območja za posebne goste, medije, varnostnike in osebje kabineta. Pred prihodom predsedniškega letala, bo v Londonu pristalo več transportnih letal, ki bodo pripeljala več oklepnih vozil, helikopterjev in druge vojaške opreme. Kot omenja Washington Post, predsednika vedno spremlja vojaški adjutant, ki ima pri sebi predsednikovo aktovko za nujne primere. Gre za tako imenovani jedrski kovček, s katerim vrhovni poveljnik ameriških sil, torej predsednik, lahko aktivira ameriški jedrski arsenal. Konvoj vozil Tako kot vojaška oprema, so v Londonu že v naprej dopremljena vozila s katerimi se bo prevažal predsednik. V konvoju bosta dva indentična neprebojna avtomobila, poimenovana 'Zverina', z istima registrskima številkama, a le v enem bo sedel Trump.

'Zverina' tehta devet ton. FOTO: AP

Čeprav se o zverinah ne ve veliko, pa je nekaj informacij vendarle prikapljalo v javnost. Vozilo z neprebojnimi okni in oblečeno v oklep tehta devet ton. Avtomobil naj bi imel lansirne granate za solzivec, kamere za nočno opazovanje in vgrajen satelitski telefon. V njem se lahko pelje vsaj sedem oseb. Pnevmatike avtomobila so obdane s platišči iz jekla, kar pomeni, da je vozilo še vedno mogoče voziti, tudi če pnevmatike počijo. Potniška kabina je zapečatena in omogoča zaščito pred posledicami kemičnega napada. Kot navaja NBC News, pa naj bi se v avtu tudi nahajal hladilnik s krvjo predsednika. Ker se premikanja predsednika ne da skriti očem javnosti, ima predsedniški avtomobil obsežno spremstvo, ki vključuje vozila tajne službe, parado policijskega spremstva, oklepno vozilo za komunikacije, znano kot Roadrunner, zdravnike ter ekipo za stike z javnostmi.

Tisočglavo spremstvo Po nekaterih ocenah je bilo v Trumpovem spremstvu, ko je zadnjič obiskal Veliko Britanijo, preko tisoč oseb, od tega 150 agentov ameriške obveščevalne službe. V tej gomili ljudi so bili strokovnjaki za komunikacijo, pomočniki iz Bele hiše, doktor, kuhar in člani medijev. Leta 2018 so tako rezervirali kar 750 hotelskih sob. Program obiska

Ameriški predsednik prihaja v London na povabilo britanske kraljice. FOTO: AP